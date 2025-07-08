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В Пентагоне сообщили о скорой отправке Украине вооружения

В Пентагоне сообщили о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения со стороны Соединенных Штатов. Об этом в понедельник, 7 июля, передало агентство Reuters.

В Пентагоне сообщили о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения со стороны Соединенных Штатов. Об этом в понедельник, 7 июля, передало агентство Reuters.

— Пентагон заявил, что Минобороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения, — сказано в статье, сообщает РИА Новости.

Соединенные Штаты Америки будут продолжать поставки оружия Киеву и планируют увеличить их. Об этом 7 июля сообщил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, речь идет в первую очередь об оборонительных средствах.

Размер помощи, которую Соединенные Штаты оказали Украине на данный момент, составляет 123,3 миллиарда долларов. Из этого объема самую большую долю занимает военная помощь — 69,5 миллиарда долларов, потом идут финансовая помощь — 50,1 миллиарда долларов и гуманитарная — 3,7 миллиарда долларов.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп приостановил военную помощь Киеву якобы из-за личной неприязни к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Авторы материала утверждают, что такая ситуация ставит страну в трудное положение — чем меньше вооружений она получает, тем больше рискует потерять людей и территорий.

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