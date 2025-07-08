Расписание еще трех красноярских электричек изменится 8 и 11 июля

Утренний экспресс Красноярск — Иланская будет отправляться со станции Красноярск на девять минут позже — в 9:53 и прибудет на станцию Иланская только в 14:40. Вечерний ускоренный электропоезд Иланская — Бугач отправится со станции Иланская в 15:00 вместо 14:55 и прибудет на станции Красноярск и Бугач по обычному расписанию.
Пригородный поезд Уяр — Иланская выйдет в рейс со станции Уяр на полчаса позже — в 7:19 и прибудет на станцию Иланская в 10:32.
Пассажирам советуют уточнять расписание электропоездов по бесплатному телефону
Напомним, что с 8 июля также изменится расписание электричек, курсирующих на западе Красноярского края.