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Расписание еще трех красноярских электричек изменится 8 и 11 июля

Расписание нескольких пригородных поездов красноярской магистрали изменится 8 и 11 июля из-за проведения ремонтных работ на перегоне Солянка — Филимоново. Об этом рассказали в пресс-службе КрасЖД.

Источник: Агентство «Москва»

Утренний экспресс Красноярск — Иланская будет отправляться со станции Красноярск на девять минут позже — в 9:53 и прибудет на станцию Иланская только в 14:40. Вечерний ускоренный электропоезд Иланская — Бугач отправится со станции Иланская в 15:00 вместо 14:55 и прибудет на станции Красноярск и Бугач по обычному расписанию.

Пригородный поезд Уяр — Иланская выйдет в рейс со станции Уяр на полчаса позже — в 7:19 и прибудет на станцию Иланская в 10:32.

Пассажирам советуют уточнять расписание электропоездов по бесплатному телефону 8 800 775−00−00 или на сайте компании «Краспригород».

Напомним, что с 8 июля также изменится расписание электричек, курсирующих на западе Красноярского края.