В России повысят пенсии с 1 августа: выплаты увеличат шести категориям граждан

Он уточнил, что гражданам, отметившим в июле 80-летие, а также получившим первую группу инвалидности, фиксированная выплата к пенсии вырастет более чем вдвое. Ее размер составит 19 129,40 рублей вместо прежних 8 907,70 рублей.