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В России повысят пенсии с 1 августа: выплаты увеличат шести категориям граждан

Доцент Балынин: Россиянам старше 80 лет повысят пенсии с августа.

Источник: Комсомольская правда

С 1 августа в России увеличат пенсии для отдельных категорий граждан. Перерасчет выплат проведут для работающих пенсионеров, сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что гражданам, отметившим в июле 80-летие, а также получившим первую группу инвалидности, фиксированная выплата к пенсии вырастет более чем вдвое. Ее размер составит 19 129,40 рублей вместо прежних 8 907,70 рублей.

Балынин также рассказал, что страховые пенсии работающих в 2024 году пенсионеров автоматически скорректируют. Максимальное увеличение для страховой пенсии по старости составит 437,07 рублей.

Кроме того, с августа вырастут накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Доплаты к пенсиям увеличат для членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.

По данным Социального фонда, средняя пенсия неработающих пенсионеров в России достигла 24 019 рублей в месяц. Эта сумма оказалась выше, чем на 1 января, когда средняя пенсия была 23 758 рублей.