Рогов: в Запорожье тысячи мужчин годами не выходили из дома из-за облав ТЦК

Тысячи мужчин в городе Запорожье на протяжении трех лет не выходят из квартир, боясь насильственной мобилизации со стороны ТЦК (аналоги военкоматов на Украине — ред.). Об этом aif.ru рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Местные жители прячутся, по большей части мужское население. Мне известны истории нескольких тысяч человек, которые на протяжении трёх лет не выходят из квартир. И только жены или матери, женская часть семьи обеспечивает продуктами и всем необходимым. А мужчины сидят “под домашним арестом”, чтобы не попасть под насильственную мобилизацию», — сказал Рогов.
Он добавил, что в Запорожье до сих пор продолжаются облавы со стороны военкомов.
«Жители Запорожья — одни из наиболее притесняемых в вертикали власти Зеленского в плане охоты для насильной мобилизации», — резюмировал Рогов.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные ударили по ТЦК и заводам с беспилотниками на Украине.