Рогов: в Запорожье тысячи мужчин годами не выходили из дома из-за облав ТЦК

«Местные жители прячутся, по большей части мужское население. Мне известны истории нескольких тысяч человек, которые на протяжении трёх лет не выходят из квартир. И только жены или матери, женская часть семьи обеспечивает продуктами и всем необходимым. А мужчины сидят “под домашним арестом”, чтобы не попасть под насильственную мобилизацию», — сказал Рогов.