В Иркутске построят новое здание детской клинической больницы к 2030 году

По словам губернатора, открыть новый стационар планируется в 2030 году. На его базе создадут научный центр для изучения заболеваний и внедрения новых подходов к лечению. В перспективе учреждение будет принимать пациентов не только из Иркутской области, но и из соседних регионов — Бурятии, Забайкалья и других территорий Сибири и Дальнего Востока.