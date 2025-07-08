В Иркутске построят новое здание детской клинической больницы к 2030 году

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Иркутскую область одобрил планы региона по строительству нового здания стационара детской клинической больницы. Губернатор Игорь Кобзев отметил, что проект масштабный и жизненно необходим. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора Иркутской области #кобзевнасвязи.
Глава Приангарья Игорь Кобзев назвал одобрение федерального центра «важным итогом» визита министра здравоохранения России в регион. Речь идёт о строительстве современного семиэтажного здания Иркутской областной детской клинической больницы на 436 коек.
«Проект действительно амбициозный, масштабный. И тем важнее для нас поддержка федерального центра», — подчеркнул глава региона.
Также было отмечено, что в новом стационаре будут внедрены передовые технологии медицинской помощи детям. Здание спроектировано с учётом максимального комфорта для маленьких пациентов и их родителей. Ранее проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, сейчас ведётся его детальная доработка.
«Для нас это дело принципа — довести проект до логического завершения. И лучшей благодарностью для области будут спасенные детские жизни, счастливые улыбки ребят и их родителей», — добавил Игорь Кобзев.
По словам губернатора, открыть новый стационар планируется в 2030 году. На его базе создадут научный центр для изучения заболеваний и внедрения новых подходов к лечению. В перспективе учреждение будет принимать пациентов не только из Иркутской области, но и из соседних регионов — Бурятии, Забайкалья и других территорий Сибири и Дальнего Востока.
Ранее агентством сообщалось, что строительство модульного здания женской консультации в деревне Грановщина Иркутского района завершится до конца 2025 года. Также на новые женские консультации еще в шести районах Приангарья выделено более 400 млн рублей из федерального бюджета и свыше 20 млн из регионального.