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Синоптик предостерег об опасности купания в жару

На Москву надвигается изнурительная жара, отличающаяся особой коварностью.

На Москву надвигается изнурительная жара, отличающаяся особой коварностью. Об этом информирует синоптик Александр Шувалов.

После прохладного июня, напоминавшего по погодным условиям октябрь, население столицы и области столкнется с зноем, когда температурный фон превысит тридцатиградусную отметку. В подобных условиях пребывание на открытом воздухе в дневное время становится опасным; необходимо применять защитные кремы с фактором SPF 30−50 и надевать светлый головной убор.

Одновременно синоптик Александр Шувалов предостерегает: приступать к купанию в естественных водоемах пока преждевременно. Для достижения комфортного уровня вода должна прогреться, что займет приблизительно двое суток; до этого момента в подмосковных реках и озерах она останется холодной.

По данным специалиста, текущая температура воды в регионе составляет +18…+19°C. Этот показатель слишком низок, а разница с температурой воздуха чрезмерно велика. Подобное купание способно спровоцировать различные недуги — от тривиальных ОРВИ до заболеваний внутренних органов.

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