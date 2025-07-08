Синоптик предостерег об опасности купания в жару

На Москву надвигается изнурительная жара, отличающаяся особой коварностью. Об этом информирует синоптик Александр Шувалов.
После прохладного июня, напоминавшего по погодным условиям октябрь, население столицы и области столкнется с зноем, когда температурный фон превысит тридцатиградусную отметку. В подобных условиях пребывание на открытом воздухе в дневное время становится опасным; необходимо применять защитные кремы с фактором SPF 30−50 и надевать светлый головной убор.
Одновременно синоптик Александр Шувалов предостерегает: приступать к купанию в естественных водоемах пока преждевременно. Для достижения комфортного уровня вода должна прогреться, что займет приблизительно двое суток; до этого момента в подмосковных реках и озерах она останется холодной.
По данным специалиста, текущая температура воды в регионе составляет +18…+19°C. Этот показатель слишком низок, а разница с температурой воздуха чрезмерно велика. Подобное купание способно спровоцировать различные недуги — от тривиальных ОРВИ до заболеваний внутренних органов.
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