Синоптик предостерег об опасности купания в жару

После прохладного июня, напоминавшего по погодным условиям октябрь, население столицы и области столкнется с зноем, когда температурный фон превысит тридцатиградусную отметку. В подобных условиях пребывание на открытом воздухе в дневное время становится опасным; необходимо применять защитные кремы с фактором SPF 30−50 и надевать светлый головной убор.