Эксперт Раевский рассказал о слежке за пользователями через телевизоры

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал о телевизорах корейской марки, через которые производитель мог следить за пользователями.
Как он отметил в беседе с aif.ru, в умные устройства может быть встроена программа, которая передает информацию производителю. Причем в данном случае, обратил внимание эксперт, речь не идет о каком-то шпионаже.
«В пользовательском соглашении вполне могут быть обозначены пункты о том, что пользователь не возражает против передачи данных и так далее», — сказал Раевский.
Эксперт отметил, что это не выдумка и были реальные случаи с телевизорами популярной корейской компании.
«В них было встроено оборудование для видеоконференции: веб-камера и микрофон записывали в постоянном режиме обстановку в комнате пользователя и передавала информацию», — поделился Раевский.
Ранее Раевский рассказал, как пресечь слежку через умные устройства.