Лето на паузе: В июне в России выросли продажи газовых горелок и тёплых свитеров

«В июне продажи традиционных летних товаров заметно снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года: мороженого — на 19%, прохладительных напитков — на 14%, холодных закусок — на 6%. Зато вырос интерес к сытным блюдам, которые обычно покупают осенью или зимой. Например, продажи борща выросли на 9%, салата “Сельдь под шубой” — на 5%, а “Цезаря с пармезаном” — на 10%», — констатируют эксперты сети.