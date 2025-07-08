По словам Бо, европейские лидеры признают важность диалога, но не знают, как его вести и на каких условиях. Он считает, что ни глава европейской дипломатии Кая Каллас, ни председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ни Эммануэль Макрон не способны понять текущую политическую реальность. Бо отметил, что Россия одерживает верх в конфликте на Украине, и никакое давление не заставит Москву принять невыгодные для нее решения. Он добавил, что Европа продолжает выдвигать ультиматумы, не имея для этого реальных рычагов.