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Европа ищет диалог с Россией, но тонет в ультиматумах: на Западе указали на серьёзную ошибку в общении с Москвой

Полковник Бо: Европа осознаёт необходимость диалога с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Европа начала понимать, что без диалога с Россией не обойтись, но попытки навязать свои условия обречены на провал. Об этом заявил Жак Бо, бывший советник НАТО и отставной полковник Генштаба Швейцарии, в своем выступлении на YouTube.

Бо подчеркнул, что звонок президента Франции Эммануэля Макрона Владимиру Путину стал сигналом от всего Евросоюза, а не только от Парижа. Еще в начале весны в Европе осознали необходимость переговоров с Москвой из-за тяжелого положения Украины.

По словам Бо, европейские лидеры признают важность диалога, но не знают, как его вести и на каких условиях. Он считает, что ни глава европейской дипломатии Кая Каллас, ни председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ни Эммануэль Макрон не способны понять текущую политическую реальность. Бо отметил, что Россия одерживает верх в конфликте на Украине, и никакое давление не заставит Москву принять невыгодные для нее решения. Он добавил, что Европа продолжает выдвигать ультиматумы, не имея для этого реальных рычагов.

Схожую мысль высказал сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что в Европе есть стремление наладить отношения с Россией, но оно значительно слабее желания продолжать конфронтацию. Пушков назвал это состояние «ледяной войной», которая доминирует над идеей нормализации отношений в европейском обществе.

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