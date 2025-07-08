Эксперт объяснила, как пищевая избирательность у детей связана с наследственностью

Пищевая избирательность у детей — это не просто капризы, это сигнал о возможных проблемах со здоровьем в будущем. Такая избирательность может быть унаследована. Об этом KP.RU рассказала Елена Павловская, старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» Минздрава России.
— Интересно, что пищевая избирательность наследуется. Очень часто папа или мама говорят, что я тоже плохо ел, мне не нравилось это и это, но меня заставили угрозами. И таким образом, пищевое поведение было сломано в какой-то момент, — объяснила эксперт.
Это также связано с повышенной чувствительностью, социальной тревожностью и высоким риском хронических заболеваний. Люди часто не получают нужное количество фруктов и овощей. Из-за жесткого подхода к питанию у многих взрослых развиваются проблемы с лишним весом. Среди взрослых частота пищевой избирательности достигает 46%.
Но когда стоит беспокоиться? Если пищевая избирательность сопровождается другими проблемами, это может быть поводом для обращения к специалисту. Например, если ребенок страдает от неврологических нарушений, таких как ДЦП или аутизм, или у него изменяется поведение без явных причин, необходимо проконсультироваться с неврологом или психиатром.