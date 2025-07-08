Эксперт объяснила, как пищевая избирательность у детей связана с наследственностью

Но когда стоит беспокоиться? Если пищевая избирательность сопровождается другими проблемами, это может быть поводом для обращения к специалисту. Например, если ребенок страдает от неврологических нарушений, таких как ДЦП или аутизм, или у него изменяется поведение без явных причин, необходимо проконсультироваться с неврологом или психиатром.