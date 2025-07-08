«Известия»: ФНС получит право взыскивать деньги с россиян без суда

О взыскании задолженностей россиян будут предупреждать через портал «Госуслуги» и через личный кабинет на сайте налоговой службы. После чего они смогут обозначить свои возражения в течение месяца. Если таковых не будет, то деньги автоматически спишут со счетов должников.