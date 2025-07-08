«Известия»: ФНС получит право взыскивать деньги с россиян без суда

Федеральная налоговая служба (ФНС) получит право взыскивать деньги с граждан РФ без суда. Об этом сообщили «Известия».
О взыскании задолженностей россиян будут предупреждать через портал «Госуслуги» и через личный кабинет на сайте налоговой службы. После чего они смогут обозначить свои возражения в течение месяца. Если таковых не будет, то деньги автоматически спишут со счетов должников.
Законопроект о новом порядке взыскания налоговых долгов уже принят Государственной думой в первом чтении и 7 июля вместе с правками одобрен правительственной комиссией. Теперь его вынесут на голосование во втором чтении.
Ожидается, что на внесудебный порядок перейдет до 85 процентов дел о взыскании налоговых долгов с физлиц, сказано в статье.
С 1 июня 2025 года в России вступил в силу закон, согласно которому ФНС ужесточит контроль за переводами с карты на карту. Мера призвана противодействовать получению нелегального дохода. Председатель Комитета по налогам МГО «Опора России», гендиректор юридической компании «Яправ» Павел Зюков объяснил, в каких случаях придется заплатить налог за перевод на банковскую карту.