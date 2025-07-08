Космонавт из Красноярского края продемонстрировал стыковку «Прогресса МС-31» с МКС

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Космонавт Кирилл Песков, представляющий Красноярский край, поделился захватывающим моментом стыковки грузового корабля «Прогресс МС-31» с Международной космической станцией (МКС). Стыковка состоялась в ночь на 7 июля в 00:27 по московскому времени.
Процесс стыковки проходил в полностью автоматическом режиме. В опубликованном видео можно услышать характерный звук стыковки, а также увидеть пузырьки, которые иллюстрируют толчок от корабля в момент его касания с МКС.
Песков находится на станции уже несколько месяцев, активно участвуя в научных экспериментах и исследованиях.