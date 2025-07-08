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В Братске зафиксированы самые высокие цены на топливо в регионе

Стоимость бензина в городах продолжает колебаться в пределах 1−2 рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Стоимость автомобильного топлива в городах Иркутской области продолжает колебаться в пределах 1−2 рублей. Согласно последним данным, опубликованным Иркутскстатом, больше всего за горючее придется выложить в Братске, где литр АИ-92 обходится водителям в 57,75 рубля. Это на 89 копеек дороже, чем в Ангарске (56,86 рубля), и на 86 копеек выше иркутских расценок (56,89 рубля).

Еще заметнее разница в стоимости более качественного бензина АИ-95. Если в Тайшете его можно заправить за 60,16 рубля, а в Иркутске — за 60,20 рубля, то жителя и гостям Братска приходится платить рекордные 61,12 рубля за литр.

Отметим, что фактическая стоимость на отдельных АЗС может незначительно отличаться. Автомобилистам рекомендуют уточнять актуальные расценки непосредственно на заправочных станциях.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что вахтовые зарплаты вдвое превышают местные в Иркутской области.