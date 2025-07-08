В Братске зафиксированы самые высокие цены на топливо в регионе

Стоимость автомобильного топлива в городах Иркутской области продолжает колебаться в пределах 1−2 рублей. Согласно последним данным, опубликованным Иркутскстатом, больше всего за горючее придется выложить в Братске, где литр АИ-92 обходится водителям в 57,75 рубля. Это на 89 копеек дороже, чем в Ангарске (56,86 рубля), и на 86 копеек выше иркутских расценок (56,89 рубля).