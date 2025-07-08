В Приморье 91 пара заключит брак в День семьи, любви и верности

Вера Щербина поделилась, что в прошлом году с 4 по 8 июля было создано более 300 пар новобрачных, а 29 пар заключили брачный союз именно в День семьи, любви и верности. По ее словам, жители края часто выбирают красивые даты для такого важного события в их жизни.