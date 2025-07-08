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В Приморье 91 пара заключит брак в День семьи, любви и верности

Вера Щербина назвала популярные среди приморцев даты для бракосочетания.

Источник: Reuters

В Приморье в период с 7 по 12 июля планируют вступить в брат 373 пары, причем 91 из них для этого события выбрала День семьи, любви и верности — 8 июля. Как отметила первый вице-губернатор — председатель правительства края Вера Щербина, эта дата не единственная, которая пользуется популярностью у молодоженов.

Вера Щербина поделилась, что в прошлом году с 4 по 8 июля было создано более 300 пар новобрачных, а 29 пар заключили брачный союз именно в День семьи, любви и верности. По ее словам, жители края часто выбирают красивые даты для такого важного события в их жизни.

Например, в этом году, популярными датами стали: 25.01.2025 — зарегистрированы 152 молодые семьи, 25.02.2025 −59 семей, 25.04.2025 — 157 семей. 46 семей заключили брак в почти «зеркальную» дату, то есть 25.05.2025.

Вера Щербина добавила, что в Приморье средний возраст, в котором мужчины вступают в брак, составляет 35 лет, у женщин же — 33 года, а средняя разница между молодоженами составит 4,5 года.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, какие мероприятия запланированы в Приморье в День семьи, любви и верности.