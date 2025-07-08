Врач Чернышова назвала симптомы солнечного удара

«Он имеет тенденцию разворачиваться постепенно, но достаточно быстро переходит в тяжёлые стадии, когда уже и помощь оказать труднее, и последствия могут быть очень серьёзными. Солнечный удар проявляется как ухудшение самочувствие. Чаще всего наблюдается слабость, часто головокружение, может быть вялость, сонливость, или наоборот, раздражительность, возбуждение даже до судорог, до бреда и галлюцинаций», — объяснила Чернышова.