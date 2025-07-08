Врач Чернышова назвала симптомы солнечного удара

Жара, пришедшая в столицу на этой неделе, может стать причиной теплового или солнечного удара. Какие симптомы сопровождают этот состояние, рассказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
Эксперт объяснила, что тепловой и солнечный по своей сути похожи.
«Тепловой удар может развиться в помещении с высокой температурой. При солнечном ударе помимо высокой температуры воздействует ультрафиолетовое излучение солнца», — уточнила она.
По словам врача, солнечный удар развивается при длительном пребывании на солнце и может привести к серьёзным нарушениям работы центральной нервной системы, сердца, почек и даже к смертельному исходу.
«Он имеет тенденцию разворачиваться постепенно, но достаточно быстро переходит в тяжёлые стадии, когда уже и помощь оказать труднее, и последствия могут быть очень серьёзными. Солнечный удар проявляется как ухудшение самочувствие. Чаще всего наблюдается слабость, часто головокружение, может быть вялость, сонливость, или наоборот, раздражительность, возбуждение даже до судорог, до бреда и галлюцинаций», — объяснила Чернышова.
Следующим этапом является угнетенное сознание, обморок и даже кома.
«Резкое повышение температуры до 40 градусов, кожа сухая и горячая. Пульс слабый, в тяжёлых случаях вообще не определяется. Может быть затруднённое или неравномерное дыхание, тошнота и рвота. Это последствия того, что страдает головной мозг», — уточнила эксперт.
Как ранее сообщила синоптик Позднякова, вторая неделя июля будет в Москве экстремально жаркой. Пик ожидается 10 июля, когда прогнозируется до 33 градусов тепла.