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Вильфанд пообещал воду как парное молоко в водоемах Центральной России

Вильфанд: вода в реках и озерах Центральной России прогреется до 24 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вода в реках и озерах Центральной России прогреется до 24 градусов к концу недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Поскольку минимальные температуры будут около 20 градусов, а днём — 31−33, то уже к четвергу вода в Москве-реке прогреется до 20 градусов и выше. К концу недели это будет уже “парное молоко” — в районе 24 градусов, особенно в малопроточных водоёмах», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что это замечательная температура для купания в центре европейской России.