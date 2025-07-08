Вильфанд пообещал воду как парное молоко в водоемах Центральной России

«Поскольку минимальные температуры будут около 20 градусов, а днём — 31−33, то уже к четвергу вода в Москве-реке прогреется до 20 градусов и выше. К концу недели это будет уже “парное молоко” — в районе 24 градусов, особенно в малопроточных водоёмах», — сказал Вильфанд.