Вильфанд предупредил, что в европейской части России ожидается аномальная жара

В ближайшие дни в европейской части РФ ожидается аномально жаркая погода с температурой на 4−5 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— Почти на всей европейской территории России прогнозируется аномально жаркая погода. В Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Белгородской областях будет до плюс 38 градусов, в Калужской, Тульской областях — до плюс 36−37 градусов, — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что в более южных регионах России температура воздуха повысится до 40 градусов тепла. Вильфанд назвал единственным «спокойным» регионом Северо-Западный федеральный округ — там температура не превысит 22 градусов.
Во вторник, 8 июля, в Москве ожидаются кратковременные ливни и гроза, местами возможен даже град, сообщил Роман Вильфанд. Также он отметил, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, не исключен и кратковременный град.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в свою очередь рассказал «Вечерней Москве», какой будет погода в городе в первой половине месяца.