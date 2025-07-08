Врач Жемчугов оценил опасность розового лишая для туристов из РФ в Таиланде

Терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал информацию о вспышке розового лишая в Таиланде.
Как сообщалось, Роспотребнадзор держит на контроле эпидемиологическую ситуацию в азиатской стране в связи с сообщениями о росте заболеваемости розовым лишаем.
Ранее департамент медуслуг Таиланда выпустил предупреждение о кожном заболевании, которое часто встречается в сезон дождей. При этом количество заболевших в ведомстве не уточнили.
«СМИ раздувают тему, когда пишут о вспышке розового лишая. Распространение, если и может возникнуть, то локально, например в общежитии. Если это произошло необходимо просто провести дезинфекцию», — отметил Жемчугов.
Российским туристам в Таиланде специалист порекомендовал в номерах пользоваться свежими полотенцами, соблюдать правила личной гигиены, в частности, мыть руки после пребывания в общественных местах, не контактировать с кошками и собаками, которые могут быть источниками лишая и так далее.
Особой опасности розовый лишай не несет. Проявляется в основном появление розовых или красноватых шелушащихся пятен на коже. Лечится мазями и другими медицинским препаратами.
Как известно, Таиланд — одно из самых популярных туристических направлений среди россиян. В марте Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что с декабря 2024 года по февраль 2025 года в страну приехали более 726 тыс. российских граждан.