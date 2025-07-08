Врач Жемчугов оценил опасность розового лишая для туристов из РФ в Таиланде

Российским туристам в Таиланде специалист порекомендовал в номерах пользоваться свежими полотенцами, соблюдать правила личной гигиены, в частности, мыть руки после пребывания в общественных местах, не контактировать с кошками и собаками, которые могут быть источниками лишая и так далее.