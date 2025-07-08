США продолжат снабжать Украину оружием: Трамп подтвердил поставки «оборонительного» вооружения

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы по увеличению военной помощи Украине во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Прямую трансляцию мероприятия вело агентство Associated Press.
«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного», — заявил глава Белого дома.
Трамп отметил, что акцент делается исключительно на поставках оборонительных вооружений.
Согласно сообщениям американских СМИ, США временно приостановили поставки Украине значительного объема вооружений, включая десятки зенитных ракетных комплексов Patriot, несколько тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, свыше 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки переносных зенитных комплексов Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и партию гранатометов.
Позднее на вопрос о личной причастности Трампа к решению о заморозке поставок вооружений Украине пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что данная мера представляет собой стандартная проверка Пентагона, проводимая в отношении всей военной помощи США странам-партнерам по всему миру.
При этом The Economist, ссылаясь на украинских официальных лиц, сообщил о полном прекращении военных поставок из США, а не только отдельных видов вооружений.
Позднее киевское руководство отреагировало на приостановку США поставок вооружений. Так, украинские власти отвергли осведомленность о приостановке оружейных поставок, в связи с чем МИД инициировал срочные консультации с временным главой дипмиссии США Джоном Хинкелем.
4 июля состоялся телефонный разговор между киевским главарем Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом. Зеленский охарактеризовал беседу как «очень важную и полезную». В ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию на передовой и достигли договоренности о совместной работе по усилению противовоздушной обороны Украины.
Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal, Трамп в беседе с Зеленским отрицал свою причастность к задержке поставок, объяснив, что проверка запасов Пентагона после иранской операции была рутинной мерой и не подразумевала остановки военной поддержки Киева.