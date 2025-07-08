В Приамурье подпишут план по поддержке семьи и рождаемости

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл — РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали соглашение и план по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в регионе, включающий 41 мероприятие, сообщает правительство региона.
«Мы вступаем в реализацию нового совместного проекта в сфере народосбережения, поддержки семьи. Совместно с Агентством у нас разработан план мероприятий, который включает 41 мероприятие различной направленности», — сказал Орлов.
Среди мер поддержки — увеличение в два раза регионального материнского капитала, начиная с четвертого ребенка, освобождение от уплаты транспортного налога на семьи с четырьмя и более детьми, использование регионального маткапитала на третьего и последующих детей на цели семьи. Кроме того, дети из многодетных и студенческих семей будут претендовать на внеочередное право на прием и обучение детей в дошкольных образовательных организациях. Также в регионе на особый контроль возьмут вопрос выдачи жилья многодетным молодым семьям, участвующим в программе по улучшению жилищных условий.
В Амурской области при поддержке АСИ разработают и утвердят корпоративный демографический стандарт. В плане предусмотрены меры для удержания в регионе молодых семейных специалистов, которые получили образование в Амурской области. Также Приамурье присоединится к практике «День здоровой мамы», которая позволяет мамам с детьми до года за один день пройти нужные обследования и узнать о мерах поддержки в своем регионе. Запланирован старт информационной кампании «Счастье можно родить» с интерактивным счетчиком новорожденных и поздравлениями.
Как отметила Чупшева, в дорожной карте отдельный блок посвящен развитию семейных сообществ и формированию положительного общественного отношения к рождению и воспитанию детей в семьях.