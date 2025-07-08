В Приамурье подпишут план по поддержке семьи и рождаемости

Среди мер поддержки — увеличение в два раза регионального материнского капитала, начиная с четвертого ребенка, освобождение от уплаты транспортного налога на семьи с четырьмя и более детьми, использование регионального маткапитала на третьего и последующих детей на цели семьи. Кроме того, дети из многодетных и студенческих семей будут претендовать на внеочередное право на прием и обучение детей в дошкольных образовательных организациях. Также в регионе на особый контроль возьмут вопрос выдачи жилья многодетным молодым семьям, участвующим в программе по улучшению жилищных условий.