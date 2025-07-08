Губернатор оценил ход ремонтных работ в школах Красноярска

Капитальный ремонт в школе № 45 начался осенью 2023 года. Здесь полностью обновили как внутренние помещения, так и внешний вид здания. Приведены в порядок коридоры, кабинеты, лестничные пролеты, заменены все инженерные и вентиляционные системы, установлены новые оконные блоки. Некоторые пространства переоборудованы в соответствии с актуальными тенденциями — появились современные и интересные для ребят локации. Так, вместо теплицы на верхнем этаже школы образована комфортная коворкинг-зона и оборудована сцена для занятий театральной студии. На стенах школы — портреты и цитаты людей, чей жизненный путь стал примером для многих поколений. По словам педагогов, эта идея воплощена в жизнь, чтобы биографии тех, кто совершал научные открытия, добивался спортивных и творческих результатов, стали хорошим стимулом для учеников школы.