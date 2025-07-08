Губернатор оценил ход ремонтных работ в школах Красноярска

Накануне ход работ лично оценил губернатор Михаил Котюков.
Капитальный ремонт в школе № 45 начался осенью 2023 года. Здесь полностью обновили как внутренние помещения, так и внешний вид здания. Приведены в порядок коридоры, кабинеты, лестничные пролеты, заменены все инженерные и вентиляционные системы, установлены новые оконные блоки. Некоторые пространства переоборудованы в соответствии с актуальными тенденциями — появились современные и интересные для ребят локации. Так, вместо теплицы на верхнем этаже школы образована комфортная коворкинг-зона и оборудована сцена для занятий театральной студии. На стенах школы — портреты и цитаты людей, чей жизненный путь стал примером для многих поколений. По словам педагогов, эта идея воплощена в жизнь, чтобы биографии тех, кто совершал научные открытия, добивался спортивных и творческих результатов, стали хорошим стимулом для учеников школы.
Губернатор осмотрел кабинеты, лаборатории, актовый зал, пищеблок, оценил работу нового оборудования, которое устанавливают в классах. Также Михаил Котюков обошел прилегающую территорию, которую к новому учебному году благоустроят — здесь приведут в порядок спортивную площадку и установят малые архитектурные формы.
Педагогический коллектив уже готовит классы ко Дню знаний — учителя-предметники обустраивают тематические зоны по своим направлениям. 1 сентября в Красноярскую школу № 45 придут 1500 учеников.
В школе № 82 капитальный ремонт стартовал весной 2024 года — к сегодняшнему дню завершена отделка стен, потолков и полов, лестничных маршей, установлены окна и двери, новые системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Помещения школы модернизированы с учетом интересов и запросов ребят. В современном образовательном пространстве ученики и педагоги смогут реализовывать свои инициативы и воплощать в жизнь интересные проекты.
Михаил Котюков обсудил с представителями подрядной организации сроки завершения ремонта и монтажа оборудования.
Исполняющий обязанности главы Красноярска Алексей Шувалов доложил губернатору, что в ближайшее время подрядчики приступят к благоустройству территории и капитальному ремонту спортивной площадки. Маленькое спортивное ядро школы является центром притяжения семей Октябрьского района, которые поддерживают здоровый образ жизни и живут недалеко от образовательного учреждения. 1 сентября на занятия в обновленную 82-ую городскую школу придут 800 ребят.
Добавим, что этим летом к открытию после капитального ремонта готовятся также красноярские лицеи №№ 2 и 11, а также школы №№ 42 и 53.