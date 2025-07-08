Генерал Липовой: ВСУ бросили в Сумах инструкторов и наемников из стран НАТО

В Сумах остаются инструкторы и наставники НАТО, наемники из разных стран. Об этом aif.ru рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Судя по радиоперехватам, эфиру, там находится весь международный сброд, который контролирует и обучает. Это инструкторы, наставники, наемники со всех стран НАТО. Чаще всего сейчас в эфире слышится польская и немецкая речь», — отметил он.
По словам Липового, уже в ближайшие дни среди этого контингента и ВСУ начнется паника.
«Еще пару дней и, по опыту, там будет полная сумятица, неразбериха. В первую очередь сбегут иностранные инструкторы, наемники, кураторы», — объяснил генерал.
Ранее Липовой рассказал, что российские военные приблизились к городской черте Сум.