Соединённые Штаты временно прекратили помогать Украине, однако в настоящее время поддержка возобновлена.
В ночь на вторник (по московскому времени) президент США Дональд Трамп в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху сделал несколько заявлений, касающихся Киева.
Трамп заявил, что Вашингтон отправит украинской стороне «больше оружия». Президент США уточнил, что в основном речь идёт об «оборонительном» вооружении.
«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного», — сказал Трамп.
Его высказывания, прозвучавшие во время мероприятия с Нетаньяху, транслировало американское агентство Associated Press.
На этом фоне эксперты, в том числе американские, подчёркивают, что Украина «идёт ко дну», ей не поможет помощь со стороны западных государств, в том числе Соединённых Штатов.
Трамп заявил о «разочаровании» из-за решения РФ по Украине.
Президент США также заявил, что он разочарован из-за решения российской стороны «не останавливаться».
«Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается», — высказался Трамп.
Он добавил, что украинский конфликт «никогда не должен был случиться».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе разговора по телефону напомнил Трампу, что российская сторона ждёт согласования дат очередного раунда переговоров с Киевом.
В разговоре с президентом США Путин подчеркнул, что РФ заинтересована достичь цели специальной военной операции. Российский лидер отметил, что они предпочтительно должны быть достигнуты «политико-дипломатическими средствами».
В Пентагоне заявили о предстоящей отправке Украине оборонительного вооружения.
После заявления Трампа в Пентагоне подтвердили, что ведомство уже готовится передать украинской стороне «дополнительное оборонительное вооружение», об этом информирует Reuters.
«Пентагон заявляет, что Министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения», — сказано в сообщении агентства.
По данным The Wall Street Journal, Трамп заявил, что не отдавал приказа Пентагону «поставить на паузу» отправку некоторых видов вооружений. Газета со ссылкой на неназванные источники утверждает, что президент США сказал об этом в ходе телефонного разговора с Зеленским.
В материале также утверждается, что американский лидер продемонстрировал «открытость» Соединённых Штатов к продолжению помощи Украине.
Левитт: пауза в помощи ВСУ связана с проверкой Пентагона.
В понедельник пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт в ходе брифинга ответила на вопрос журналистов о военной помощи Украине. Она заявила, что приостановка ряда поставок вооружений обусловлена проведением Пентагоном «плановой проверки всей военной помощи», предоставляемой Вашингтоном как украинской стороне, так и другим государствам.
Она назвала проверку «стандартной».
«Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», — сказала Левитт.
Экс-аналитик ЦРУ МакГоверн напомнил, что Украина идёт ко дну.
Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Рэй МакГоверн считает, что Вашингтону не следует «давать ложные надежды» Киеву, заявляя о военной помощи. Он подчеркнул, что в настоящее время Украина «идёт ко дну». В частности, по его словам, об этом свидетельствуют «результаты» саммита НАТО.
«Худшее, что мы сейчас можем для них сделать, это снова дать им ложную надежду на победу», — сказал МакГоверн в эфире своего YouTube-канала.
Он подчеркнул, что настало время для завершения конфликта на Украине, так как созданы хорошие условия для переговоров: РФ хочет работать с Соединёнными Штатами.
«РФ хочет работать с США, чтобы получить надёжную сделку, чтобы украинские события не повторились через десять, или даже пять лет. И это очень хорошие новости», — заявил он.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают украинский конфликт.
Ранее полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис посоветовал Трампу пересмотреть решение о помощи Киеву, если он планирует выйти «победителем» из конфликта на Украине.