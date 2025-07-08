Рогов рассказал об обстановке на ЗАЭС после отключения электроэнергии

Если украинская армия начнет бить по дизельным генераторам, обеспечивающим питанием Запорожскую АЭС, то это станет большой проблемой, но сейчас обстановка на станции нормальная. Об этом aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Украина по всяким надуманным предлогам отключает электричество. И вот их рассказы, что Запорожская атомная станция три дня без электричества, работает на дизеле… Эта тема в украинских информационных помойках нагнеталась достаточно активно, что там чуть ли не катастрофа», — сказал Рогов.
По его мнению, Зеленский может пойти на куда большие преступления, и станет только отключать электроэнергию, но и наносить удары из ствольной артиллерии, РСЗО по дизельным генераторам.
«Есди это будет происходить, то это действительно будет создавать серьезное чувство тревоги и опасности», — добавил Рогов.
При этом он отметил, что строительство высоковольной линии «Таврида», которая должна соединить Ростов-на-Дону с Энергодаром, обеспечит гарантированное решение всех проблем по атомной станции. Ее ввод в эксплуатацию запланирован к концу 2025 года.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что атаки ВСУ на ЗАЭС должны быть немедленно прекращены.