Рогов рассказал об обстановке на ЗАЭС после отключения электроэнергии

«Украина по всяким надуманным предлогам отключает электричество. И вот их рассказы, что Запорожская атомная станция три дня без электричества, работает на дизеле… Эта тема в украинских информационных помойках нагнеталась достаточно активно, что там чуть ли не катастрофа», — сказал Рогов.