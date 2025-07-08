В Башкирии потеплеет до +31 градуса

По данным Башгидромета, сегодня днем пройдут кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем +21, + 26 градусов.
В среду, 9 июля, местами по республике ожидается кратковременный дождь. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, днем +24, +29.
В четверг, 10 июля, местами также пройдет кратковременный дождь. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +13, +18 градусов, днем +26, +31.