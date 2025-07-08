По инициативе депутатов думы Иркутска и жителей округов № 3 и № 16 идет ремонт дорог

Жители избирательных округов № 3 и № 16 обратились к депутатам Елене Красноштановой и Владимиру Мунханову с просьбой привести в нормативное состояние дороги. Народные избранники проработали вопросы с администрацией Иркутска, после чего начались дорожные работы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу думы города.
Депутат Елена Красноштанова неоднократно поднимала вопрос обустройства дороги на улице Баумана, которая ведет к спортивным объектам, в том числе, центру плавания «Спартак», на заседаниях профильных комиссий думы Иркутска. Народная избранница совместно со специалистами комитета по управлению Ленинском округом и подрядной организацией выехала на объект, где детально обсудили ремонт. Планируется выполнить асфальтирование, обустроить тротуар и парковку.
«С начала своей депутатской деятельности занимаюсь решением этой наболевшей для жителей проблемы. Дорога очень востребована, по ней каждый день ездит большой поток машин. Каждый год гравийную проезжую часть грейдируют, но этого недостаточно. Необходимо выполнить асфальтирование, обустроить тротуар для того, чтобы и водители, и пешеходы могли с комфортном по ней передвигаться. Работа предстоит серьезная, буду контролировать качество ее выполнения», — рассказала депутат.
В избирательном округе № 16 депутат Владимира Мунханова начался ремонт улицы Ивана Доронина. Работы идут в рамках муниципально-частного партнерства. По пожеланиям иркутян, планируется расширить проезжую часть с шести до восьми метров.
«Дорога будет соответствовать всем нормативам, в том числе, требованиям безопасности для пешеходов. Если позволит погода, планируем завершить ремонт улицы до первых чисел августа. Когда ремонт завершат, дорога будет передана в муниципальную собственность, обслуживать ее будут уже городские коммунальные службы», — отметил Владимир Мунханов.