По инициативе депутатов думы Иркутска и жителей округов № 3 и № 16 идет ремонт дорог

«С начала своей депутатской деятельности занимаюсь решением этой наболевшей для жителей проблемы. Дорога очень востребована, по ней каждый день ездит большой поток машин. Каждый год гравийную проезжую часть грейдируют, но этого недостаточно. Необходимо выполнить асфальтирование, обустроить тротуар для того, чтобы и водители, и пешеходы могли с комфортном по ней передвигаться. Работа предстоит серьезная, буду контролировать качество ее выполнения», — рассказала депутат.