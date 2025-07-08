«Люди три года не выходят из дома»: Рогов рассказал о ситуации в Запорожье

Украинские власти могут объявить принудительную эвакуацию жителей города Запорожья в связи с продвижением войск ВС РФ, писали СМИ. Сейчас бои идут в 30 км от города, в селе Каменское, после освобождения которого откроется самый простой путь на Запорожье — через поселок Степногорск. Aif.ru поговорил с председателем комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимиром Роговым и узнал, как складывается обстановка в городе под оккупацией ВСУ.