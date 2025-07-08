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«Люди три года не выходят из дома»: Рогов рассказал о ситуации в Запорожье

Украинцы чаще всего передают для российских военных координаты ТЦК.

Источник: Аргументы и факты

Украинские власти могут объявить принудительную эвакуацию жителей города Запорожья в связи с продвижением войск ВС РФ, писали СМИ. Сейчас бои идут в 30 км от города, в селе Каменское, после освобождения которого откроется самый простой путь на Запорожье — через поселок Степногорск. Aif.ru поговорил с председателем комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимиром Роговым и узнал, как складывается обстановка в городе под оккупацией ВСУ.

В городе много боевиков ВСУ, контролирующих поведение жителей.

«В Запорожье большое количество боевиков всяких мастей, начиная от ВСУ и заканчивая наемниками со всего мира. Они четко и жестко контролируют город и поведение людей», — сказал Рогов.

Пока речи о том, что украинские власти собираются принудительно эвакуировать людей, нет, добавил собеседник aif.ru.

«Все, кто хотел, уже давно вывезли свои семьи. Я говорю о верхушке гауляйтеров режима Зеленского, так называемых представителей киевских властей», — отметил Рогов.

По его словам, в целом в городе наблюдается гнетущая атмосфера.

Тысячи мужчин не покидали свои дома из-за облав ТЦК на улицах.

Украинские военкомы продолжают жесткие облавы на улицах города Запорожье.

«Жители Запорожья — одни из наиболее притесняемых в вертикали власти Зеленского в плане охоты для насильной мобилизации», — отметил Рогов.

Он рассказал, что мужское население старается не выходить лишний раз из дома.

«Мне известны истории нескольких тысяч человек, которые на протяжении трёх лет не выходят из квартир, — продолжил Рогов. — И только жены или матери, женская часть семьи обеспечивает продуктами и всем необходимым. А мужчины сидят “под домашним арестом”, чтобы не попасть под насильственную мобилизацию».

Украинцы чаще всего передают координаты ТЦК.

Украинцы чаще всего передают для российских военных координаты территориальных центров комплектования.

«Меня в боте закидывают сообщениями о координатах, где находятся боевики ВСУ, где находится их техника. Лидером среди сообщений является просьба передать (российским военным — ред.) координаты ТЦК, чтобы по нему прилетели “Герани”. Это лучше всего характеризует отношение запорожцев к киевскому режиму», — подчеркнул Рогов.

В подтверждение его слов по ТЦК в Запорожье и Харькове 7 июля был нанесен удар «Геранями». Минобороны подтвердило, что были поражены территориальные центры комплектования ВСУ и другие объекты врага.

Всего за 8 дней было поражено 5 зданий ТЦК: в Запорожье, Харькове, Кременчуге, Кривом Роге и Полтаве.