Телевизор-шпион: эксперт рассказал, как техника следит за хозяевами

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал aif.ru, кто и каким способом через умные устройства может шпионить за пользователями, и дал совет, как можно пресечь слежку.
Телевизор смотрит тебя.
В умные устройства может быть встроена программа, которая передает информацию производителю. Причем в данном случае речь не идет о каком-то шпионаже, отметил собеседник издания.
«В пользовательском соглашении вполне могут быть обозначены пункты о том, что пользователь не возражает против передачи данных и так далее», — пояснил Раевский.
Эксперт добавил, что это не выдумка и зафиксированы реальные случаи с телевизорами популярной корейской компании, в которые было встроено оборудование для видеоконференции: веб-камера и микрофон записывали в постоянном режиме обстановку в комнате пользователя и передавала информацию.
Мошенники могут подключиться к умным устройствам.
Раевский также рассказал, что в процессе эксплуатации в устройствах появляются уязвимости. Брешами, конечно же, могут воспользоваться мошенники.
«Внешние хакеры подключаются к миллиону устройств для совершения масштабных DOS-атак, внедряют специальное зловредное ПО, и информация начинает поступать на отдельный определенный узел», — сказал Раевский.
Он констатировал, что проблема безопасного использования умных устройств на сегодняшний день очень серьезная.
«Самое уязвимое устройство то, в котором есть видеокамера и микрофон. На первое место здесь можно поставить смартфон», — обозначил эксперт.
Как пресечь слежку через умные устройства.
На самом деле у обычного пользователя, который не является специалистом в IT или в информационной безопасности, очень мало механизмов и рычагов влиять на данную ситуацию, сказал Раевский.
Один из способов избежать возможной слежки — своевременно обновлять программное обеспечение. Но тут пользователь находится в заложниках у производителя устройств, который просто может несвоевременно выпускать «заплатки» для появляющихся уязвимостей.
«Поэтому, если для функционирования умного устройства его не обязательно подключать к интернету, камере, то лучше этого не делать. Например, холодильнику или роботу-пылесосу, думаю, точно не нужна камера. И если в инструкции написано, что нужно подключить устройство к Сети, то надо десять раз подумать, нужно вам это делать или нет», — подытожил Раевский.