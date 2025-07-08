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Омские власти предлагают увеличить штрафы за незаконную продажу энергетиков

Размеры взысканий могут достигнуть 50 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области могут увеличить штрафы за незаконную продажу энергетиков. С предложением внести соответствующие поправки в КоАП Омской области выступил региональный минпром. Проект нормативного акта опубликован на официальной странице ведомства.

За несоблюдение ограничений и запретов и продажи безалкогольных тонизирующих напитков административные штрафы для граждан, по предложению минпрома, могут составить от трех до пяти тысяч рублей. На должностных лиц — от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Напомним, закон, ограничивающий продажу энергетиков, депутаты Законодательного собрания Омской области приняли в прошлом году. На территории региона запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, а также во время проведения спортивных и массовых культурных мероприятий.