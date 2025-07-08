Омские власти предлагают увеличить штрафы за незаконную продажу энергетиков

За несоблюдение ограничений и запретов и продажи безалкогольных тонизирующих напитков административные штрафы для граждан, по предложению минпрома, могут составить от трех до пяти тысяч рублей. На должностных лиц — от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.