Кардиолог рассказал об опасном диагнозе Аллы Пугачевой

Известно, что проблемы здоровья Аллы Пугачевой не ограничиваются сердечно-сосудистой системой. У нее также фиксируется скачкообразное изменение артериального давления, она плохо переносит длительное пребывание в условиях высокой температуры. В связи с этим звезде приходится проводить дни под кондиционером и появляться на улице летом лишь в вечернее время.