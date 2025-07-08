Более 4 млрд рублей выделят в Башкирии на подготовку к отопительному сезону

В Башкирии на недавнем оперативном совещании в Центре управления республикой министр ЖКХ региона Ирина Голованова доложила о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду. На необходимые процедуры выделят 4,2 миллиарда рублей, а завершить все работы планируется до 15 сентября.
По словам главы ведомства, подготовка ведется по новым правилам федерального Минэнерго, которые требуют от муниципалитетов разработки планов действий при авариях на теплосетях, создания комиссий с участием надзорных органов. Уже проведены две зональные конференции с участием 22 муниципалитетов, а противоаварийные учения прошли в 28 районах.
Текущая готовность региона к отопительному сезону, утверждает Голованова, составляет 31,4%, что соответствует темпам прошлых лет. Наибольшие успехи демонстрируют Аскинский, Бураевский, Мишкинский, Миякинский и Кигинский районы.
В жилищном фонде промыты системы отопления в 5,4 тысяч многоквартирных домов, проверены вентканалы в 10,6 тысяч домов. В коммунальном хозяйстве отремонтированы 29 котлов и 27 насосов, заменены 62 единицы запорной арматуры. Капитально обновлено 14,2 километров тепловых сетей, включая участки в селах Краснохолмском, Мишкино, Месягутово и Николо-Березовке.
Радий Хабиров поручил усилить контроль за подготовкой к зиме, особо подчеркнув необходимость завершить все работы и получить паспорта готовности к установленному сроку.
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