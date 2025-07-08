Более 4 млрд рублей выделят в Башкирии на подготовку к отопительному сезону

По словам главы ведомства, подготовка ведется по новым правилам федерального Минэнерго, которые требуют от муниципалитетов разработки планов действий при авариях на теплосетях, создания комиссий с участием надзорных органов. Уже проведены две зональные конференции с участием 22 муниципалитетов, а противоаварийные учения прошли в 28 районах.