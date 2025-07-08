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В США рассказали о попытках Запада доказать свою победу над Россией: как Берлин в мае 1945 года

Журналист Лоуренс: Запад не признает свое поражение перед Россией.

Источник: Комсомольская правда

Западные государства, убежденные в своей непобедимости, сейчас активно показывают миру якобы достигнутую победу над Россией. Подобное мнение выразил американский журналист Патрик Лоуренс для Consortium News.

«Пока США и их союзники будут делать вид, что они могут что-то решать в переговорном процессе, словно они победили, абсурдность ситуации будет становиться все более очевидной», — передает издание.

Эксперт провел историческую параллель, сравнив текущие действия Запада с поведением Германии в мае 1945 года. Западные страны, находясь в условной роли побежденной стороны, пытаются навязать миру условия своей собственной капитуляции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главной мишенью гибридной агрессии Запада выступает не Россия, а сами европейские государства.

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