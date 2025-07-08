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Узбекистан и Азербайджан подали совместную заявку на проведение молодежного ЧМ по футболу в 2027 году

Vaib.uz (Узбекистан. 8 июля). Узбекистан и Азербайджан официально подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет, который должен пройти в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Источник: Ассоциация футбола Узбекистана

«Исходя из реформ, проводимых в последние годы в футбольном секторе тюркоязычных стран, создаваемых условий и влияния на международной арене, футбольные ассоциации Узбекистана и Азербайджана выдвинули совместную кандидатуру, выразив уверенность в том, что смогут провести молодежный чемпионат мира на самом высоком уровне», — говорится в заявлении.

Узбекистан, как и Азербайджан, имеет все необходимые ресурсы и инфраструктуру для проведения столь масштабного турнира. За последние годы в стране были модернизированы и построены стадионы, отвечающие всем международным стандартам.

Дополнительным подтверждением готовности служит успешный опыт организации крупных футбольных событий. Узбекистан уже принимал у себя молодежные турниры U-20 и U-23 на уровне Азии, а также стал первой страной в Центральной Азии, которая провела чемпионат мира по футзалу. Это событие президент FIFA Джанни Инфантино назвал «лучшим мундиалем в истории».

Футбольные власти страны подчеркивают: Узбекистан традиционно отличается своим гостеприимством, профессиональным подходом, преданностью футболу и, конечно, страстью со стороны болельщиков. Всё это делает страну достойной принимать турниры мирового уровня.