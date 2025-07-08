Узбекистан и Азербайджан подали совместную заявку на проведение молодежного ЧМ по футболу в 2027 году

«Исходя из реформ, проводимых в последние годы в футбольном секторе тюркоязычных стран, создаваемых условий и влияния на международной арене, футбольные ассоциации Узбекистана и Азербайджана выдвинули совместную кандидатуру, выразив уверенность в том, что смогут провести молодежный чемпионат мира на самом высоком уровне», — говорится в заявлении.
Узбекистан, как и Азербайджан, имеет все необходимые ресурсы и инфраструктуру для проведения столь масштабного турнира. За последние годы в стране были модернизированы и построены стадионы, отвечающие всем международным стандартам.
Дополнительным подтверждением готовности служит успешный опыт организации крупных футбольных событий. Узбекистан уже принимал у себя молодежные турниры U-20 и U-23 на уровне Азии, а также стал первой страной в Центральной Азии, которая провела чемпионат мира по футзалу. Это событие президент FIFA Джанни Инфантино назвал «лучшим мундиалем в истории».
Футбольные власти страны подчеркивают: Узбекистан традиционно отличается своим гостеприимством, профессиональным подходом, преданностью футболу и, конечно, страстью со стороны болельщиков. Всё это делает страну достойной принимать турниры мирового уровня.