Узбекистан и Азербайджан подали совместную заявку на проведение молодежного ЧМ по футболу в 2027 году

Дополнительным подтверждением готовности служит успешный опыт организации крупных футбольных событий. Узбекистан уже принимал у себя молодежные турниры U-20 и U-23 на уровне Азии, а также стал первой страной в Центральной Азии, которая провела чемпионат мира по футзалу. Это событие президент FIFA Джанни Инфантино назвал «лучшим мундиалем в истории».