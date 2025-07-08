На Украине снова «осудили» российских чиновников: кто на этот раз заочно получил 15 лет в Незалежной

Хмельницкий и Тернопольский суды Украины заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества ряд российских депутатов Госдумы и премьера Республики Алтай. Об этом сообщило агентство ТАСС, изучив материалы судебных решений.
Среди осужденных — известный хоккеист, многократный чемпион мира Владислав Третьяк, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Также под приговор попали депутаты Владислав Резник, Руслан Гаджиев, Сергей Бурлаков, Шамсаил Саралиев, Рустам Калимуллин, Евгений Попов, Ильдар Гильмутдинов, Айдын Сарыглар, Виктор Водолацкий и глава правительства Алтая Александр Прокопьев. Всем им вменяют нарушение территориальной целостности Украины.
Ранее Винницкий городской суд Украины заочно осудил актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ». Ему назначили 12 лет лишения свободы и запретили занимать должности, связанные с организацией политических мероприятий, на тот же срок.
Ещё более ироничным можно назвать дополнительное наказание для российского артиста — штраф в размере 380 долларов. Нелепее только обоснование — эти деньги нужны на затраты при проведении экспертиз по делу Гогунского.