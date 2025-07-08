На Украине снова «осудили» российских чиновников: кто на этот раз заочно получил 15 лет в Незалежной

Среди осужденных — известный хоккеист, многократный чемпион мира Владислав Третьяк, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Также под приговор попали депутаты Владислав Резник, Руслан Гаджиев, Сергей Бурлаков, Шамсаил Саралиев, Рустам Калимуллин, Евгений Попов, Ильдар Гильмутдинов, Айдын Сарыглар, Виктор Водолацкий и глава правительства Алтая Александр Прокопьев. Всем им вменяют нарушение территориальной целостности Украины.