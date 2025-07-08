В территориях Прикамья проведут приемы заместители прокурора края

Заместитель прокурора края Алексей Иванов встретится с жителями в прокуратуре г. Гремячинска и Лысьвенской городской прокуратуре. Записаться на встречу можно в территориальных прокуратурах или по телефону 8 (34 250) 2−10−97 (г. Гремячинск), 8 (34 249) 6−12−44 (г. Лысьва).