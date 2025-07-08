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В Красноярске продолжается ежедневная обработка от клещей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжается плановая обработка территорий от клещей. Работы проводятся ежедневно при условии отсутствия осадков.

Источник: РИА "Новости"

Обработано уже более 400 гектаров. Если вы обнаружили клещей, важно сразу сообщить об этом в городскую службу 005 по телефону 223−85−05, напоминают в мэрии. После фиксации заявки на место выезжают специалисты. При подтверждении активности клещей участок включается в план дезинфекции.

Отметим, что за счёт городского бюджета обрабатываются только муниципальные территории. Владельцы частных домов и жители многоквартирных домов, желающие провести обработку своих участков, могут организовать её самостоятельно за собственные средства.