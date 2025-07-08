В Красноярске продолжается ежедневная обработка от клещей

Обработано уже более 400 гектаров. Если вы обнаружили клещей, важно сразу сообщить об этом в городскую службу 005 по телефону 223−85−05, напоминают в мэрии. После фиксации заявки на место выезжают специалисты. При подтверждении активности клещей участок включается в план дезинфекции.