В Березовском районе Красноярского края назначен новый прокурор

В Красноярском крае назначен новый прокурор Берёзовского района — старший советник юстиции Андрей Егоров.
На днях он был представлен местным руководителям органов власти, правоохранительных структур и суда. Временно исполняющий обязанности прокурора края Артём Шибаков подчеркнул важность назначения в контексте специфики района и акцентировал внимание на приоритетных задачах, связанных с декриминализацией территории и улучшением качества жизни местных жителей.
Андрею Егорову 43 года. Он получил юридическое образование в КГУ заочно и начал свою карьеру в прокуратуре в ноябре 2003 года, работая следователем прокуратуры Кировского района Красноярска. На протяжении своей службы он занимал различные должности, включая старшего следователя отдела по расследованию убийств и бандитизма, а также прокурора Партизанского района и Рыбинского межрайонного прокурора.
В ходе встречи с жителями района прокуроры получили ряд жалоб, касающихся перебоев в энергоснабжении СНТ «Маганское», качества питьевой воды в Берёзовке и нарушений в сфере ЖКХ. В ответ на обращения прокуратура инициировала проверки и пообещала защитить права каждого заявителя.
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