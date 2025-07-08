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В Березовском районе Красноярского края назначен новый прокурор

В Красноярском крае назначен новый прокурор Берёзовского района — старший советник юстиции Андрей Егоров.

В Красноярском крае назначен новый прокурор Берёзовского района — старший советник юстиции Андрей Егоров.

На днях он был представлен местным руководителям органов власти, правоохранительных структур и суда. Временно исполняющий обязанности прокурора края Артём Шибаков подчеркнул важность назначения в контексте специфики района и акцентировал внимание на приоритетных задачах, связанных с декриминализацией территории и улучшением качества жизни местных жителей.

Андрею Егорову 43 года. Он получил юридическое образование в КГУ заочно и начал свою карьеру в прокуратуре в ноябре 2003 года, работая следователем прокуратуры Кировского района Красноярска. На протяжении своей службы он занимал различные должности, включая старшего следователя отдела по расследованию убийств и бандитизма, а также прокурора Партизанского района и Рыбинского межрайонного прокурора.

В ходе встречи с жителями района прокуроры получили ряд жалоб, касающихся перебоев в энергоснабжении СНТ «Маганское», качества питьевой воды в Берёзовке и нарушений в сфере ЖКХ. В ответ на обращения прокуратура инициировала проверки и пообещала защитить права каждого заявителя.

Ранее рассказывали, что И.о. мэра Красноярска назначен Алексей Борисович Шувалов.