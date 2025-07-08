В Березовском районе Красноярского края назначен новый прокурор

Андрею Егорову 43 года. Он получил юридическое образование в КГУ заочно и начал свою карьеру в прокуратуре в ноябре 2003 года, работая следователем прокуратуры Кировского района Красноярска. На протяжении своей службы он занимал различные должности, включая старшего следователя отдела по расследованию убийств и бандитизма, а также прокурора Партизанского района и Рыбинского межрайонного прокурора.