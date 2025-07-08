Где в Крыму плохое качество воды

У нас два водозабора в Сакском районе — Ивановский и Чеботарский. И конечно, водоподготовке в Евпатории тоже со временем нужно уделять большое внимание. Потому что Красноперекопск и Евпатория — это, наверное, из всего Крыма самое неудовлетворительное качество воды.