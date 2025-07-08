Где в Крыму плохое качество воды

По словам Тихончука, качество воды в Евпатории «достаточно ненадлежащего уровня».
У нас два водозабора в Сакском районе — Ивановский и Чеботарский. И конечно, водоподготовке в Евпатории тоже со временем нужно уделять большое внимание. Потому что Красноперекопск и Евпатория — это, наверное, из всего Крыма самое неудовлетворительное качество воды.
Он отметил, что в Красноперекопске вопрос обеспечения населения более качественной водой сегодня уже решается. И выразил надежду на то, что Евпатория к этому придет в ближайшей перспективе.
Новый водовод, который должен появиться к концу текущего года, проблему качества воды не решит, отметил парламентарий. Новая нитка и новая инфраструктура просто обеспечат уровень давления и нормальное водопотребление, объяснил он.
«По контракту до конца 2025 года должен решиться вопрос и подключат новый водовод, что обеспечит и новые микрорайоны, и наши микрорайоны на северо-западе и северо-востоке города водой», — добавил он.
И напомнил, что работы включают строительство 11 километров непосредственно водовода, а также новой подстанции и резервуара на 12 тысяч кубометров воды.
«Сейчас уже потихоньку проходят испытания и ввод в эксплуатацию новых ниток водовода», — заметил Тихончук.
Несмотря на то, что есть и другие трудности, это строительство, по его словам, очень важно для города, который регулярно сталкивается с проблемами в обеспечении водой.
Особенно летом, в пик, когда сразу приезжает много гостей, у нас в тех или иных микрорайонах бывают вопросы по воде.
Он подчеркнул, что не только системы водоснабжения, а инженерные сети в целом очень изношены в Евпатории, как и по всему Крыму. Сегодня изношенность сетей в Евпатории порядка 80%, уточнил депутат.
Об этой проблеме сегодня хорошо известно и республиканским, и федеральным властям, и работа по исправлению ситуации ведется большая и плановая, подчеркнул он.
«Главное, что есть решение. Республиканские власти все это знают, увидели, выделено финансирование федеральное. Очень много денег, федеральных и республиканских, выделяется для того, чтобы инфраструктуру курортного города Евпатория привести в нормативное состояние», — подытожил Тихончук.