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Новосибирцам рассказали о новых правилах выгула собак в 2025 году

Животных нельзя будет брать с собой на пляж.

Источник: Om1 Новосибирск

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на посещение пляжей с домашними животными. Об этом сообщает РИА «Новости». Исключение составляют собаки-поводыри.

Данное изменение предусмотрено новым приказом Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС), который будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Юрист Александр Хаминский пояснил, что запрет введён в связи с соображениями безопасности и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Пляжи являются местами массового отдыха, где приоритет отдаётся безопасности людей, особенно детей.

По мнению юриста, присутствие животных может создавать неудобства и риски, включая испуг, укусы и загрязнение территории.

Стоит отметить, что запрет распространяется исключительно на территорию пляжей, но не затрагивает другие участки береговой линии.