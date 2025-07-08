Новосибирцам рассказали о новых правилах выгула собак в 2025 году

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на посещение пляжей с домашними животными. Об этом сообщает РИА «Новости». Исключение составляют собаки-поводыри.
Данное изменение предусмотрено новым приказом Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС), который будет действовать до 1 сентября 2031 года.
Юрист Александр Хаминский пояснил, что запрет введён в связи с соображениями безопасности и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Пляжи являются местами массового отдыха, где приоритет отдаётся безопасности людей, особенно детей.
По мнению юриста, присутствие животных может создавать неудобства и риски, включая испуг, укусы и загрязнение территории.
Стоит отметить, что запрет распространяется исключительно на территорию пляжей, но не затрагивает другие участки береговой линии.