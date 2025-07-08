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Новосибирцы отметят День семьи, любви и верности на набережной

В рамках события запланированы концерт, викторины, мастер-классы и тематические фотозоны.

Источник: Freepik

Сегодня, 8 июля, в Новосибирске состоится праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности. Мероприятие пройдёт на Михайловской набережной с 15:00 до 19:00, сообщает пресс-служба мэрии.

Гостей ждёт программа «Семья и книга», завершающая фестиваль «Семья в книге, книга в семье». В рамках события запланированы концерт, викторины, мастер-классы и тематические фотозоны.

Все активности будут связаны с литературой и пройдут в интерактивном формате на открытом воздухе. Участие в празднике бесплатное, мероприятие рассчитано на посетителей разных возрастов.