Новые атаки ВСУ: стало известно, как ВС РФ «хоронят» противника под Курском

ВСУ совершили новые атаки на приграничные населенные пункты Курской области. Военный волонтер Роман Алехин рассказал aif.ru, какую тактику использует противник и какую применяет технику.
Накаты идут на Теткино и Глушково.
Собеседник издания отметил, что украинская армия пытается прорваться на российскую территорию через Теткино и Глушково.
«У ВСУ осталось всего два варианта ударов в курском направлении. Беловский район они особо не атакуют, потому что ВС РФ выдвинулись там вперед, и противник из-за возникших проблем с логистикой не может на данном участке накопить достаточных сил. Поэтому остается Теткино и Глушково», — сказал Алехин.
Как он пояснил, в районе Теткино в Сумской области есть большие лесные массивы, где ВСУ могут скрытно сосредоточить солдат для проведения в дальнейшем штурмовых действий.
ВСУ атакуют малыми группами.
Алехин рассказал о тактике, которую применяет противник для атак на Курскую область.
«ВСУ обычно атакуют группами по 4−5 человек. Если удается закрепиться где-то, то сразу усиливаются: к ним присоединяется еще такая же группа. То есть накапливаются силы, а потом числом в 20−30 человек совершают большой накат», — сказал Алехин в беседе с aif.ru.
Он добавил, что в основном накаты происходят со стороны Рыжевки (село в Сумской области).
Также у ВСУ есть возможность атаковать Курскую область в районе Попово-Лежачей и населенного пункта Отруба через реку Сейм.
ВСУ накатываются на квадроциклах и пикапах.
Алехин рассказал, какую технику используют ВСУ для накатов на Курскую область.
«Сейчас ВСУ пробуют все. Появилось больше квадроциклов, пытаются также мотоциклы использовать. Кроме того, применяют пикапы и бронированные боевые машины иностранного производства», — сказал Алехин.
Как он пояснил, на данной технике противник в основном стремится осуществить заброску пехоты поближе к курским населенным пунктам.
«То есть залетают, высаживают пехоту и улетают. Вернее, пытаются улететь, потому что в курском приграничье работают наши опытные операторы БПЛА и присутствует достаточно большое количество FPV-дронов… Но ВСУ главное — закинуть пехоту поближе к Теткино, к опорникам и местам, где они могут укрыться», — отметил Алехин.
Он констатировал, что все атаки ВС РФ успешно отбивают.
«Да, бывают такие накаты, когда российских бойцов выбивают из каких-то улиц, но через короткое время они возвращают позиции и “хоронят” противника», — подытожил военный волонтер.