Гамлет и Север стали самыми редкими именами в Приморье

В Приморье в первой половине этого года родились более 7 тысяч малышей, причем среди них оказалось больше мальчиков. Такие данные озвучила первый вице-губернатор — председатель правительства региона Вера Щербина, также назвав самые редкие и самые распространенные имена для детей.