Гамлет и Север стали самыми редкими именами в Приморье

В Приморье в первой половине этого года родились более 7 тысяч малышей, причем среди них оказалось больше мальчиков. Такие данные озвучила первый вице-губернатор — председатель правительства региона Вера Щербина, также назвав самые редкие и самые распространенные имена для детей.
Из общего количества новорожденных 51% составили мальчики, девочек же оказалось на 2% меньше — 49%.
39% детей стали первыми в семье, 32% — вторыми, 18% — третьими, 6% — четвертыми, 4% — пятыми и последующими.
Двойни зарегистрировали в 77 семья, тройню — в одной.
Самыми популярными именами для мальчиков с 2024 остаются Александр, Артем, Михаил, Матвей и Тимофей, а для девочек — София, Ева, Варвара, Анна и Мария.
Самыми редкими именами стали: Авдей, Гамлет, Генрих, Кузьма, Одиссей, Север, Федор-Святогор, Фома, Чеслав, Агафия, Александра-Мари, Амадея, Астра, Вильгельма-Мелисса, Евангелия, Марфа и Элайя.
«Нужно делать все, чтобы становилось как можно больше малышей. Мы приветствуем многодетные семьи и всегда готовы таким семьям помогать», — прокомментировала Вера Щербина.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Приморье 91 пара заключит брак в День семьи, любви и верности.