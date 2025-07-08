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Генерал Липовой: заградотряды ВСУ не дают ВСУ уйти из Сум

К Сумам стянули карателей из «Кракена» и «Азова».

Источник: Аргументы и факты

Заградотряды из карателей «Кракена»*, «Азова»* и других нацистов стянули к Сумам. Как отметил в разговоре с aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, они стоят на второй-третьей линии.

«Заградотряды на второй-третьей линии поставлены. чтобы расстреливать тех, кто будет отступать», — объяснил он.

Липовой отметил, что заградотряды ВСУ использует для устрашения украинских военных.

«Всех, кто пытается бесконтрольно покинуть поле боя, уничтожают. Об этом в ВСУ все хорошо знают», — рассказал генерал.

По словам Липового, у оставшихся в Сумах украинских военных будет мало шансов остаться в живых.

«Вариант либо сдаваться, либо отступать. При отступлении шансов немного, потому что по дороге они уничтожаются нашей авиацией и артиллерией, либо расстреливаются карательными подразделениями, которые стоят там», — объяснил генерал.

Ранее Липовой рассказал, что начался фланговый обхват Сум слева и справа.

* Террористическая организация, запрещенная в России.