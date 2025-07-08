Генерал Липовой: заградотряды ВСУ не дают ВСУ уйти из Сум

Заградотряды из карателей «Кракена»*, «Азова»* и других нацистов стянули к Сумам. Как отметил в разговоре с aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, они стоят на второй-третьей линии.