Генерал Липовой: заградотряды ВСУ не дают ВСУ уйти из Сум

Заградотряды из карателей «Кракена»*, «Азова»* и других нацистов стянули к Сумам. Как отметил в разговоре с aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, они стоят на второй-третьей линии.
«Заградотряды на второй-третьей линии поставлены. чтобы расстреливать тех, кто будет отступать», — объяснил он.
Липовой отметил, что заградотряды ВСУ использует для устрашения украинских военных.
«Всех, кто пытается бесконтрольно покинуть поле боя, уничтожают. Об этом в ВСУ все хорошо знают», — рассказал генерал.
По словам Липового, у оставшихся в Сумах украинских военных будет мало шансов остаться в живых.
«Вариант либо сдаваться, либо отступать. При отступлении шансов немного, потому что по дороге они уничтожаются нашей авиацией и артиллерией, либо расстреливаются карательными подразделениями, которые стоят там», — объяснил генерал.
Ранее Липовой рассказал, что начался фланговый обхват Сум слева и справа.
* Террористическая организация, запрещенная в России.