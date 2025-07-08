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«Мы не готовы»: в США назвали причины превосходства России в военной мощи

Полковник Макгрегор: США не готовы к конфликту с Россией.

Источник: Комсомольская правда

На Западе признают слабость в возможном противостоянии с Россией, особенно после форума Народного фронта «Все для победы». Об этом заявил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube.

«Готовы ли мы на самом деле к большой войне? Мы не готовы», — уточнил специалист.

Макгрегор отметил, что для оценки готовности США к конфликту нужно изучить их экономическое положение. Он подчеркнул, что текущие показатели американской экономики вызывают опасения, тогда как Россия продолжает постепенно укреплять свои позиции.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о прошлом сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Он отметил, что отношения между странами были теплыми и дружескими. По словам Путина, Россия активно поддерживала США в борьбе за независимость от Великобритании, поставляла оружие и оказывала финансовую помощь. Кроме того, в период Гражданской войны в США Россия поддерживала Север, что способствовало укреплению связей между государствами.