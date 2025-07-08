Юрист объяснил, при какой температуре человек не имеет права работать

Максимальная допустимая температура в офисе — 28 градусов.
Сотрудники офисов имеют право прекратить работу, если температура на рабочем месте превышает 28 градусов Цельсию. Об этом сообщил директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
«Исходя из сегодняшних требований закона, если температура воздуха больше допустимых пределов, то работать вообще нельзя (иначе будет нарушение санитарных правил и норм), а значит, работники имеют право отказаться от работы в таких условиях в соответствии со статьей 216 Трудового кодекса РФ», — пояснил юрист. Цитату приводит РИА Новости.
По словам Южалина, действующее законодательство Российской Федерации не обязывает работодателей сокращать рабочий день из-за высоких температур, однако если температура воздуха превышает установленные нормы, продолжение работы становится невозможным в соответствии с санитарными правилами и нормами.
Юрист также уточнил, что максимально допустимая температура для офисной работы составляет 28 градусов Цельсию. Для других видов работ допустимые температурные диапазоны могут варьироваться и зависят от уровня энергозатрат организма, поэтому специалисты должны ознакомиться с рекомендациями и требованиями СанПина для своей категории работ.
Ранее эксперты напоминали, что с 1 марта 2021 года обязанность работодателей сокращать рабочий день при превышении температуры в офисе была исключена из нормативных актов. Несмотря на это, специалисты советуют руководителям ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора, а сотрудники при превышении допустимых значений имеют право отказаться от работы, что может повлечь ответственность работодателя за нарушение охраны труда.