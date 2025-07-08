Юрист объяснил, при какой температуре человек не имеет права работать

Ранее эксперты напоминали, что с 1 марта 2021 года обязанность работодателей сокращать рабочий день при превышении температуры в офисе была исключена из нормативных актов. Несмотря на это, специалисты советуют руководителям ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора, а сотрудники при превышении допустимых значений имеют право отказаться от работы, что может повлечь ответственность работодателя за нарушение охраны труда.