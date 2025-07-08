Горожан приглашают на «Пермский Велофест»

В воскресенье, 20 июля, полторы тысячи любителей велосипедного спорта проедут по центру Перми. Массовый велозаезд по улице Петропавловской проводится в рамках фестиваля «Пермский Велофест».
Кроме массового велозаезда, в программе — четыре скоростных заезда: велогонка ПРО «Критериум», то есть групповая гонка с промежуточными финишами, где каждый круг станет шансом заработать премиальные очки и приблизиться к пьедесталу. Участники будут соревноваться индивидуально, проявляя не только скоростные качества, но и стратегический подход на каждом этапе. Дистанция заезда составит 26 км (10 кругов). Будут и любительские заезды на дистанции 2,6 км (1 круг). Участвовать могут велосипедисты в возрасте от 9 лет.
Для самых маленьких участников пройдут соревнования «Беговелик» на специально построенной трассе на площади перед Театром-Театром (ул. Ленина, 53). Соревнования на беговелах — это гонки, где малыши проходят трассу на скорость, развивая баланс, координацию и волю к победе. В них смогут участвовать дети от 2 до 6 лет. Все они будут разделены на восемь возрастных категорий: 2 года, 2,5 года, 3 года, 3,5 года, 4 года, 4,5 года, 5 лет, 6 лет.
Для всей семьи в течение дня будут работать интерактивные и развлекательные площадки, где каждый сможет найти занятие по душе.
Зарегистрироваться на «Пермский Велофест» можно до 18 июля. Подробная программа и тайминг — здесь.