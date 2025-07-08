Горожан приглашают на «Пермский Велофест»

Для самых маленьких участников пройдут соревнования «Беговелик» на специально построенной трассе на площади перед Театром-Театром (ул. Ленина, 53). Соревнования на беговелах — это гонки, где малыши проходят трассу на скорость, развивая баланс, координацию и волю к победе. В них смогут участвовать дети от 2 до 6 лет. Все они будут разделены на восемь возрастных категорий: 2 года, 2,5 года, 3 года, 3,5 года, 4 года, 4,5 года, 5 лет, 6 лет.