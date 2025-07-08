В Омске отменили авиарейс до Москвы, еще два авиарейса задержаны

Сегодня, 8 июля, в Омском аэропорту, судя по данным онлайн-табло, отменен утренний рейс до Москвы. Еще два авиарейса задержаны.
Борт в Шереметьево авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь из Омска в 7:05, но вылет отменили совсем. Самолет до Сочи авиакомпании «Северный ветер» должен был улететь в 8:00, теперь вылет отложен на шесть часов, до 14:00.
На еще больший срок задержан рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Аэрофлот». Он должен был улететь в 8:50, новое время отправления в расписании — 21:10, рейс задержан на 12 часов.
Авиасообщение в Омске сбоит уже второй день подряд. Напомним, массовые задержки вылетов также случились вчера. В Омском аэропорту объяснили это ограничениями в принимающих аэропортах, введенных в целях обеспечения безопасности. Омичам посоветовали не приезжать в аэропорт заранее, если вылет перенесен на несколько часов.