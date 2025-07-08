В Омске отменили авиарейс до Москвы, еще два авиарейса задержаны

Авиасообщение в Омске сбоит уже второй день подряд. Напомним, массовые задержки вылетов также случились вчера. В Омском аэропорту объяснили это ограничениями в принимающих аэропортах, введенных в целях обеспечения безопасности. Омичам посоветовали не приезжать в аэропорт заранее, если вылет перенесен на несколько часов.