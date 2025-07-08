Автоюрист дал советы, как правильно бороться с самозахватом парковок

Вопрос парковки в городах всегда вызывает массу споров. Часто водители не стесняются оставлять свои автомобили в самых неподобающих местах — на газонах или тротуарах. Особо спорным случаем является так называемый «самозахват парковки». Автоюрист Владимир Макеев рассказал KP.RU, как нужно бороться с такими нарушителями.
— Расчет чисто на наглость. Мол, все будут ругаться, но что-то сделать не осмелятся. Кто-то пытается оправдать себя тем, что он не просто «забронировал» место, а дополнительно его облагородил — вбил те же столбики, все разровнял, насыпал песка и щебенки… Но с точки зрения закона ничто из этого не делает место вашим, — пояснил эксперт.
Что делать, если кто-то незаконно «приватизировал» участок? Простой ответ — подать жалобу. По словам специалиста, если выяснится, что человек не выкупил или не арендовал землю, ему грозит штраф от 5 000 рублей и демонтаж «оборудования».
— Портить автомобиль нарушителя исподтишка, спуская колеса и т. п., тоже не стоит. Даже демонтаж нелегально установленных ограждений чреват судебными исками за причиненный материальный ущерб, — предупредил автоюрист.
Как заявил специалист, лучше всего обратиться в администрацию, ГАИ или полицию. А если реакции нет, то можно писать в прокуратуру.