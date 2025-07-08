Автоюрист дал советы, как правильно бороться с самозахватом парковок

— Расчет чисто на наглость. Мол, все будут ругаться, но что-то сделать не осмелятся. Кто-то пытается оправдать себя тем, что он не просто «забронировал» место, а дополнительно его облагородил — вбил те же столбики, все разровнял, насыпал песка и щебенки… Но с точки зрения закона ничто из этого не делает место вашим, — пояснил эксперт.