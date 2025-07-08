Пентагон заявил о предстоящей отправке ВСУ «оборонительного» оружия

Минобороны Соединённых Штатов планирует направить украинской стороне дополнительное американское «оборонительное» вооружение, информирует Reuters.
«Пентагон заявляет, что Министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения», — говорится в сообщении.
Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал передать Украине больше оружия. Американский лидер заявил, что в основном речь идёт об «оборонительном» вооружении.
Накануне пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт рассказала, что приостановка ряда поставок Киеву вооружений связана с тем, что Пентагон осуществлял «плановую проверку всей военной помощи», предоставляемой Вашингтоном как украинской стороне, так и другим государствам.