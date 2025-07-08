Прикорм бродячих собак во дворах предложили запретить

Организовывать места для прикорма животных, оставлять еду и пищевые отходы в некоторых местах, например во дворах, хотят запретить, чтобы рядом не собирались стаи бродячих собак. Соответствующие поправки в закон об ответственном обращении с животными подготовили в Госдуме. Следующим шагом необходимо ввести штрафы за нарушение этих правил, считают парламентарии. Другой разработанный законопроект вводит денежное наказание для предприятий, на территории которых обитают бездомные собаки, за несообщение об этом в уполномоченное ведомство, а также для тех, кто препятствует отлову псов специализированными организациями. ИА AmurMedia со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) передаёт подробности.
Ответственность для владельцев.
Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, создана в марте 2025 года. За время работы парламентарии провели восемь заседаний, разработали тринадцать законопроектов. Четыре инициативы уже поступили в Совет Госдумы, напомнила руководитель группы, депутат Нина Останина на очередном заседании 7 июля.
Правительство одобрило законопроект об увеличении штрафов для владельцев домашних животных, сказала Останина. По ее словам, в ближайшее время документ внесут в Госдуму. За выброшенного на улицу четвероногого друга вскоре можно будет поплатиться на сумму в пятьдесят тысяч рублей. Сейчас за несоблюдение требований к содержанию питомцев владельцев штрафуют на сумму до трех тысяч рублей.
Кабмин разрабатывает законопроект о регистрации домашних животных, стало известно на заседании. Предполагается, что маркировка питомцев будет добровольной, но власти разработают механизмы стимулирования для владельцев.
Депутаты ранее предлагали сделать регистрацию обязательной. Власти 87 субъектов прислали положительные заключения на этот законопроект, сообщила Нина Останина.
Псы с городских окраин.
На очередном заседании обсуждали запрет кормить уличных собак. Именно собак, и только их, подчеркнул зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. В разработанном законопроекте указали, что людям и организациям запрещается организовывать места прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных во дворах и на других территориях. Где именно — определят местные власти.
Комментируя подготовленный документ, замдиректора департамента гражданского законодательства Минюста Константин Гультяев отметил, что описать «место прикорма» и сам факт такого действия в законе будет сложно. Тогда депутаты предложили изменить формулировку на «кормление безнадзорных животных». Но суть именно в том, чтобы не допускать скопления и привыкания зверей к определенному месту, объяснил Спиридонов.
Поправки могут внести в закон об ответственном обращении с животными.
Вслед за запретом на прикорм должны появиться штрафы за нарушения, уверены в Госдуме. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях в рабочей группе уже анонсировали, но размер будущих штрафов пока не раскрыли.
Решить вопрос с нападениями.
Зато известно, сколько могут заплатить люди, препятствующие отлову собак специализированными организациями, и те, кто не сообщает о наличии бродячих животных на территории объектов, например в промзоне завода. За оба нарушения предложили ввести одинаковые санкции: до пяти тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч — для должностных лиц и до 50 тысяч рублей — для организаций.
Представитель Минприроды Сергей Белянский обратил внимание, что при отлове уличных собак наблюдатель не знает, кто именно этим занимается. Может, уполномоченная организация, а может, кто-то хочет просто своровать пса, и наблюдатель решит за животное заступиться. Что касается прикорма, это вопрос гражданского права и смотреть нужно в сторону поправок в Гражданский кодекс, отметил Белянский.
Депутаты договорились не дожидаться официальной реакции ведомств на свои инициативы, а вносить их и проводить необходимые процедуры. «До конца действующего созыва мы должны принять рассматриваемые нормы и решить вопрос с нападениями собак на людей», — подчеркнул член Комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев.
Члены рабочей группы договорились собраться в следующий раз 21 июля 2025 года.