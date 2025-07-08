Прикорм бродячих собак во дворах предложили запретить

Организовывать места для прикорма животных, оставлять еду и пищевые отходы в некоторых местах, например во дворах, хотят запретить, чтобы рядом не собирались стаи бродячих собак. Соответствующие поправки в закон об ответственном обращении с животными подготовили в Госдуме. Следующим шагом необходимо ввести штрафы за нарушение этих правил, считают парламентарии. Другой разработанный законопроект вводит денежное наказание для предприятий, на территории которых обитают бездомные собаки, за несообщение об этом в уполномоченное ведомство, а также для тех, кто препятствует отлову псов специализированными организациями. ИА AmurMedia со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) передаёт подробности.